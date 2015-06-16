Матч за Суперкубок України "Динамо"-"Шахтар" відбудеться в Одесі - Саакашвілі

В Одесі 14 липня відбудеться матч «Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк). Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 16 червня після звіту за підсумками роботи мера Одеси заявив голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.

Виступаючи перед депутатським корпусом та активом міста, він, зокрема, сказав, що вчора зустрічався з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком і було прийнято рішення про проведення вищезгаданого матчу в Одесі на центральному стадіоні «Чорноморець». Він також висловив упевненість, що відновляться домашні матчі футбольного клубу «Чорноморець» в рамках Прем'єр-ліги українського футболу.

«Життя має повернутися в нормальне русло... Неможливо без стабільності і миру чогось досягти», - зазначив голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, за останній рік в Одесі за ініціативою правоохоронних органів неодноразово скасовувалися футбольні матчі за участю ФК «Чорноморець». Дані «домашні зустрічі» переносилися на поля інших регіонів України, зокрема, у Київ.