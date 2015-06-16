Українець Долгоплов виграв у колишнього найкращого тенісиста світу Надаля на турнірі в Лондоні

Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у другий раунд турніру ATP-500 з призовим фондом понад півтора мільйона євро Aegon Championships в Лондоні (Великобританія), повідомляє Тенісний портал України.

У стартовому матчі киянин за 2 години 13 хвилин обіграв екс-першу ракетку світу багаторазового переможця турнірів Великого Шолома іспанця Рафаеля Надаля, посіяного під 5 номером: 6-3 6-7(6) 6-4.

Долгополов міг завершити матч у двох партіях, але не зміг реалізувати матчбол у другому сеті. У вирішальній партії українець поступався 2-4, але зумів виграти підряд 4 гейми. На рахунку киянина 16 ейсів і 3 подвійні помилки. Надаль відзначився 5 подачами навиліт і 2 подвійними.

Це - друга перемога Долгополова над Надалем у його професійній кар'єрі. Загальний рахунок особистих зустрічей став 5-2 на користь іспанця. Примітно, що саме останні 2 матчі завершилися перемогою представника України.

"Так добре на траві я ще не грав, - заявив Долгополова після матчу, - Але в минулому році я на траві показав непоганий теніс, так що я був добре готовий до цього матчу. Мені подобається змушувати моїх суперників відчувати себе некомфортно на корті"

Наступним суперником Долгополова стане інший іспанський тенісист - Гільєрмо Гарсія-Лопес.