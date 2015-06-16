Призер Євроігор Ткач: "Медаль будь-якого ґатунку – це почесно"

Срібна призерка Європейських ігор з жіночої боротьби Юлія Ткач після свого виступу підбила підсумки змагань для прес-служби НОК України.

«Медаль будь-якого ґатунку – це почесно. Авжеж дещо прикро, що мені не вдалося виграти у фіналі. Кінцівку сутички провела найбільш успішно. Здавалося, що зможу зрівняти рахунок та й вирвати перемогу. Можливо, мені не вистачило якихось декілька секунд», - каже Юлія Ткач.

«Але спорт – є спорт. Буває усе. Сьогодні поразка – завтра перемога. Головне, не зупинятися, а працювати далі. Тим більше, мотивація дуже серйозна – Олімпійські ігри», - відзначає призерка Євроігор.

«Вже маю золоту нагороду чемпіонату світу, тепер хочу Олімпійську медаль того ж ґатунку», - додає Юлія.

Як повідомляв УНІАН, Ткач дійшла до фіналу турніру в боротьбі, де поступилася Валерії Лазинській з Росії.