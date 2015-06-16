Збірна України посідає 13-е місце в загальнокомандному заліку Євроігор в Баку

У Баку завершився четвертий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 13-му місці в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку українців 11 нагород - 1 золото та 5 срібних і бронзових медалей.

Лідером загальнокомандного заліку є збірна Росії - 12-5-5. На другому місці йде команда Азербайджану (8-3-8), на третьому збірна Угорщини (7-1-5). Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Швейцарії, Сербії та Франції.

Всього, на даний момент, медалі Ігор завоювали спортсмени 36 національних збірних.