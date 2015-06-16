Збірна України посідає 13-е місце в загальнокомандному заліку Євроігор в Баку
21:13, 16 червня 2015Спорт
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За підсумками чотирьох днів змагань у команди 11 медалей.
У Баку представили нагороди змагань / baku2015.com
У Баку завершився четвертий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 13-му місці в турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку українців 11 нагород - 1 золото та 5 срібних і бронзових медалей.
Лідером загальнокомандного заліку є збірна Росії - 12-5-5. На другому місці йде команда Азербайджану (8-3-8), на третьому збірна Угорщини (7-1-5). Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Швейцарії, Сербії та Франції.
Всього, на даний момент, медалі Ігор завоювали спортсмени 36 національних збірних.
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