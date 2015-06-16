Призер Євроігор Лавренчук: "Я була близька до того, щоб схилити перевагу на свій бік"

Новоспечена володарка срібної медалі І Європейських ігор з жіночої боротьби Тетяна Лавренчук прокоментувала прес-службі НОК України свій виступ на престижному турнірі та поділилася враженнями від перебування в Баку.

«В цілому, я задоволена своєю боротьбою на цьому турнірі, але в фінальній зустрічі причиною моєї поразки стало хвилювання. Мабуть, тому що раніше я ніколи не виступала на турнірі такого рівня. Я дуже нервувала, але все ж таки була близька до того, щоб схилити перевагу на свій бік», - сказала наша спортсменка.

Тетяна додала: «Дуже рада, що досягла головної мети – та принесла Україні медаль Європейських ігор».

«Мені дуже сподобалася організація цих змагань та турніру з вільної боротьби зокрема. В Баку я вже втретє. Хочу відзначити, що до українських спортсменів тут завжди гарно відносяться, люблять нашу країну», - відзначила українка.

Борчиня також сказала, що одразу після повернення до Києва продовжить тренування, візьме участь у турнірі у Польщі, після чого буде посилено готуватися до чемпіонату світу.