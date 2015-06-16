Українка Ромолданова не зуміла завоювати медаль у тхеквондо на Європейських іграх

У Баку завершився турнір з тхеквондо у жінок у ваговій категорії до 49 кг, де українка Ірина Ромолданова не зуміла поборотися за медалі Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка у втішному турнірі за бронзову медаль програла Еріці Ніколі з Італії - 0:4.

У свою чергу, в медальному бою Ніколі з розгромним рахунком програла Фатімі Абакаровій з Азербайджану - 0:13. Також бронзовим призером стала Люція Занінович з Хорватії, яка була сильнішою угорки Іветт Гонди - 9:1.

Чемпіонкою у цій ваговій категорії стала Чарлі Меддок з Великобританії, яка у додатковій 2-хвилинці здолала Таню Богданович з Сербії- 10:9 (9:9).

У чоловіків у ваговій категорії до 58 кг чемпіоном став Руї Браганка з Португалії, який у фіналі здолав Жезуса Тортоса Кабрера з Іспанії - 6:5. Бронзовими призерами стали бельгієць Сі Мохамед Кетбі й Левент Тункат з Німеччини.