Українські волейболістки програли три матчі на Європейських іграх
18:18, 16 червня 2015Спорт
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У Баку стартував турнір з пляжного волейболу, де українські пари програли три матчі в рамках групового раунду змагань.
baku2015.com
Дві гри програли Інна та Ірина Махно, ще одну - Дарина Удовенко та Єлизавета Сулима, повідомляє офіційний сайт змагань.
Сестри Махно програли матч першого туру команді Польщі- 1:2 (16:21, 21:17, 13:15), а потім поступилися дуету з Росії- 0:2 (13:21, 14:21).
У свою чергу, Удовенко і Сулима програли дуету з Чехії- 0:2 (12:21, 19:21).
Жіночі змагання з пляжного волейболу в рамках Європейських ігор триватимуть до 20 червня.
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