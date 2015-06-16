Українські волейболістки програли три матчі на Європейських іграх

Дві гри програли Інна та Ірина Махно, ще одну - Дарина Удовенко та Єлизавета Сулима, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сестри Махно програли матч першого туру команді Польщі- 1:2 (16:21, 21:17, 13:15), а потім поступилися дуету з Росії- 0:2 (13:21, 14:21).

У свою чергу, Удовенко і Сулима програли дуету з Чехії- 0:2 (12:21, 19:21).

Жіночі змагання з пляжного волейболу в рамках Європейських ігор триватимуть до 20 червня.