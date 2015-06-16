Українка Лавренчук завоювала срібло в турнірі з боротьби Європейських ігор
18:04, 16 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінальний поєдинок Європейських ігор у турнірі з жіночої боротьби в категорії до 58 кг, в якому українка Тетяна Лавренчук програла угорській спортсменці Емесі Барка.
wrestlingua.com
Сутичка завершилася із загальним рахунком 3:1 на користь угорки, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка пасивно провела перший раунд і рішенням суддів програла з рахунком 0:1. А у другій 3-хвилинці суперниці обмінялися прийомами, які були оцінені в 2 бали. У підсумку, перемога з мінімальною перевагою дісталася представниці Угорщини.
Пізніше сьогодні, свій фінальний поєдинок проведе ще одна представниця України Юлія Ткач.
Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України в загальнокомандному заліку Ігор 10 нагород - 1 золота, 4 срібла і 5 бронз.
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