Фінал WSB, "Кубинські приборкувачі" - "Астана Арланс": відео оналйн-трансляція

УНІАН проведе трансляцію фіналу Всесвітньої серії боксу (WSB) між командами "Кубинські приборкувачі" та "Астана Арланс".

Бої відбудуться 20 та 21 червня у Астані.

Цей фінал буде унікальним, тому що за часи існування турніру з'явиться перший дворазовий чемпіон! Для казахстанців цей фінал стане третім, а чинні чемпіони кубинці взагалі можуть увійти в історію, як перша команда WSB, яка захистила свій титул.

На шляху до фіналу непереможні кубинці побили "Мексиканських воїнів" із загальним рахунком 10:0. А "вовки" принизили Команду Росії - 9:1.

У фіналі "приборкувачі" захищатимуть свій титул. А команда "Астана Арланс" ставала чемпіоном WSB у сезоні-2012/13. Тоді у фіналі, що також відбувся в Астані, судді засудили нашу команду - "Українські отамани", для якої то був дебютний і блискучий сезон.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні "Українські отамани" не змогли здолати груповий етап змагань та вийти у плей-офф.

Тож, 20 та 21 червня о 14:15 на УНІАН - супербокс! Не пропустіть! На телебаченні трансляції не буде. Коментуватиме бої Олег Шмідт.