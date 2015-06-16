Український жіночий дует виборов бронзу у веслуванні на байдарках Європейських ігор
13:55, 16 червня 2015Спорт
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Український дует Марія Повх та Анастасія Тодорова завоював бронзові медалі у веслуванні на байдарках на дистанції 200 метрів.
noc-ukr.org
Українки пропливли дистанцію за 37.719 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Перемогу в гонці здобули Маргарита Махнева і Марина Літвінчук з Білорусі - 37.399 секунди, срібло - сербки Ніколіна і Олівера Молдован (37.699).
Це перша нагорода збірної України у турнірі з веслування на байдарках і каное.
Всього в Баку розігрується 15 нагород у цій дисципліні. Не розіграними залишилися два комплекти нагород у марафоні (5000 м.) в каное у жінок і чоловіків. В обох дисциплінах будуть представники України.
Таким чином, на даний момент на рахунку української команди на Європейських іграх в Баку всього 8 нагород - 1 золото, 3 срібла та 4 бронзи.
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