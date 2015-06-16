Український жіночий дует виборов бронзу у веслуванні на байдарках Європейських ігор

Українки пропливли дистанцію за 37.719 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу в гонці здобули Маргарита Махнева і Марина Літвінчук з Білорусі - 37.399 секунди, срібло - сербки Ніколіна і Олівера Молдован (37.699).

Це перша нагорода збірної України у турнірі з веслування на байдарках і каное.

Всього в Баку розігрується 15 нагород у цій дисципліні. Не розіграними залишилися два комплекти нагород у марафоні (5000 м.) в каное у жінок і чоловіків. В обох дисциплінах будуть представники України.

Таким чином, на даний момент на рахунку української команди на Європейських іграх в Баку всього 8 нагород - 1 золото, 3 срібла та 4 бронзи.