Три українки змагатимуться у фіналах з боротьби Європейських ігор

Тетяна Лавренчук і Юлія Ткач змагатимуться у головних фіналах - за золоті медалі, Лілія Горішна - за бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

На шляху до фіналу Лавренчук (вагова категорія 58 кг) здолала суперниць з Білорусії та Туреччини – Анастасію Хучок та Еліф Ясілірмак. У фіналі Лавренчук зустрінеться з представницею Угорщини Емесею Баркою.

У ваговій категорії 63 кг Ткач вийшла у фінал, здобувши у півфіналі перемогу над білоруською спортсменкою Марією Мамащук – 5:0. У «золотому» фіналі українка зустрінеться з росіянкою Валерією Лазинською.

Горішна пробилася у «бронзовий» фінал, програвши одну з сутичок у кваліфікаційній стадії. Боротися за «бронзу» вона буде з представницею Білорусі Надією Шушко.

Лише у ваговій категорії до 75 кг. українка Оксана Ващук завершила змагання достроково, залишившись баз шансів на нагороди. В 1/4 фіналу вона програла Ясемін Адар з Туреччини 0:5.

Фінальні сутички змагань у жіночій боротьбі в чотирьох вагових категоріях розпочнуться о 17.00 за київським часом.