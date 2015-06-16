Українка Яхно зайняла 4-е місце у змаганнях солісток з синхронного плавання Європейських ігор
12:32, 16 червня 2015Спорт
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У Баку (Азербайджан) завершилися змагання з синхронного плавання у солісток, де українка Єлизавета Яхно зайняла 4-е місце.
Єлизавета Яхно зупинилася за крок від медалі в турнірі солісток у Баку / baku2015.com
Українка отримала від суддів підсумкову оцінку за два виступи, в кваліфікації та фіналі, 159.6878 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Переможцем цього турніру стала Аніся Неборако з Росії - 170.9924 бали. Друге місце у Берті Феррерас Санц з Іспанії - 162.9758, третє - у Анни-Марії Александрі з Австрії - 162.4333.
Це перший вид програми в синхронному плаванні, де українки залишилися без нагород. Напередодні, у змаганні дуетів Яна Нарєжна і Яхно завоювали бронзу, а у командному турнірі збірна України завоювала бронзову нагороду.
Сьогодні ввечері буде розіграний останній комплект нагород у синхронному плаванні на Европейських іграх - в комбінації.
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