Українка Яхно зайняла 4-е місце у змаганнях солісток з синхронного плавання Європейських ігор

Українка отримала від суддів підсумкову оцінку за два виступи, в кваліфікації та фіналі, 159.6878 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможцем цього турніру стала Аніся Неборако з Росії - 170.9924 бали. Друге місце у Берті Феррерас Санц з Іспанії - 162.9758, третє - у Анни-Марії Александрі з Австрії - 162.4333.

Це перший вид програми в синхронному плаванні, де українки залишилися без нагород. Напередодні, у змаганні дуетів Яна Нарєжна і Яхно завоювали бронзу, а у командному турнірі збірна України завоювала бронзову нагороду.

Сьогодні ввечері буде розіграний останній комплект нагород у синхронному плаванні на Европейських іграх - в комбінації.