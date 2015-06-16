Коноплянці запропонували в "Бешикташі" більше 1,5 млн. євро на рік

Батько гравця дніпропетровського "Дніпра" Євгена Коноплянки і, за сумісництвом, його агент Олег Коноплянка провів зустріч з представниками турецького «Бешикташа», на якій обговорювалися умови можливого контракту півзахисника «Дніпра», повідомляє Footboom.com з посиланням на турецьке видання Fotomaç.

Так, за перший рік футбольної прописки в новому клубі українець може отримати за сезон 1,6 млн. євро, другий рік – 1,7, третій – 1,8, останній рік за контрактом – 1,9 млн. євро.

Одноразова виплата гравцеві на старті кар'єри в турецькому клубі складе 3 млн. євро.

Раніше також стало відомо, що Євген Коноплянка вже відкинув запропоновану йому раніше угоду від «Бешикташа», тому що гравець хоче продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-Лізі або німецькій Бундеслізі.