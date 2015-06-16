Українець Царьков посів 4-е місце у стрільбі на Європейських іграх

За свій виступ наш спортсмен отримав 163,4 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможцем у цьому виді програми став Віталій Бубнович з Білорусі, на рахунку якого 206.6 бали. 2-е місце і срібна нагорода у Нікколи Кампріані з Італії - 206.4 бали, третє - у Сергія Ріхтера з Ізраїлю, який набрав 185.5 бали.

Ще один українець Сергій Куліш набрав 81.5 бала і посів останнє 8-е місце у фінальних змаганнях.

Пізніше сьогодні будуть розіграні ще дві медалі на турнірі зі спортивної стрільби в Баку.

Всього на Європейських іграх буде розіграно 15 медалей в індивідуальних олімпійських дисциплінах і 4 - у командних неолімпійських. Всі переможці олімпійських дисциплін автоматично кваліфікуються на Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро.