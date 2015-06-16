"Чикаго Блекхокс" в третій раз за шість років завоював Кубок Стенлі

"Чикаго Блекхокс" виграв 6-й матч фінальної серії Кубка Стенлі у "Тампа-Бей Лайтнінг" з рахунком 2:0 і завершив серію за звання найсильнішої команди ліги перемогою з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Цікаво, що по ходу серії "Чикаго" відкрив рахунок, але потім "Тампа" вигравала 2:1. Після чого "Чикаго" виграв три матчі поспіль.

"Блекхокс" відкрив рахунок у вирішальному матчі за дві з половиною хвилини до кінця другого періоду. Данкат Кіт кидав майже від синьої лінії, Майк Бішоп відбив шайбу перед собою, і сам же Кіт швидко викотився на ударну позицію і добив свій же кидок.

А за п'ять хвилин до кінця матчу Патрік Кейн збільшив розрив у рахунку і поставив крапку в цьому протистоянні. Бішоп чи то від втоми, чи від простої неуважності не зреагував на летючу повз шайбу і навіть не зрушив з місця - Кейн кидав у порожній кут.

Таким чином, "Чикаго" виграв Кубок Стенлі в третій раз за шість років і в шостий раз взагалі. Крім того, команда вперше з 1938-го року виграла Кубок проводячи вирішальний матч на своєму льоду. Семеро гравців здобули свій третій Кубок Стенлі, і вісім гравців підняли його над головою вдруге.

Приз найціннішому гравцеві плей-офф дістався захиснику Данкану Кіту.