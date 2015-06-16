Прокуратура США оприлюднила деталі угоди з чиновником ФІФА Блейзером

З документу випливає, що Чак Блейзер почав співпрацювати з ФБР і мін'юстом США ще в грудні 2011 року, передає Бі-бі-сі. Він передавав слідчим органам інформацію про корупцію у ФІФА і навіть записував на прихований диктофон розмови з колегами.

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В обмін на таке співробітництво Чака Блейзера погодилися звільнити від кримінальної відповідальності. В іншому випадку чиновнику загрожувало до 75 років позбавлення волі за звинуваченням в отриманні хабарів, відмиванні грошей та ухилення від податків.

Перед укладанням угоди зі слідством Чак Блейзер визнав провину за всіма десятьма пунктами обвинувачення і повідомив, що разом зі своїми колегами отримував хабарі в обмін на підтримку заявок Франції та ПАР на проведення чемпіонатів світу 1998 і 2010 років.

Чак Блейзер з 1990 по 2011 рік був другим за рангом чиновником Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну. Він також був членом виконавчого комітету ФІФА з 1997 по 2013 рік.

Інформація, зібрана Чаком Блейзером за роки роботи на ФБР, лягла в основу гучної кримінальної справи, яка призвела до затримання наприкінці травня кількох високопоставлених чиновників ФІФА і відставки президента ФІФА Йозефа Блаттера.