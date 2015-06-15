Збірна України займає 9-е місце в загальнокомандному заліку Баку-2015
19:26, 15 червня 2015Спорт
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Збірна України займає 9-е місце в загальнокомандному медальному заліку за підсумками трьох змагальних днів Європейських ігор Баку-2015.
noc-ukr.org
На рахунку нашої команди 7 нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.
У збірної України - 1 золота медаль і по 3 - срібних та бронзових.
Лідером у загальному заліку є збірна Росії на рахунку якої 9 золотих нагород, 2 срібні і 4 бронзові (15). Лідером за загальною кількістю нагород - 16 - є команда Азербайджану, що займає в таблиці 2-е місце (7-2-7). Замикає трійку найсильніших команда Туреччини - 4-2-6 (12). Також більше 10 нагород у йдучої на 4-му місці команди Німеччини - 3-4-4 (11).
Всього, за підсумками трьох змагальних днів, медалі завоювали представники 29 національних команд.
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