Збірна України займає 9-е місце в загальнокомандному заліку Баку-2015

На рахунку нашої команди 7 нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.

У збірної України - 1 золота медаль і по 3 - срібних та бронзових.

Лідером у загальному заліку є збірна Росії на рахунку якої 9 золотих нагород, 2 срібні і 4 бронзові (15). Лідером за загальною кількістю нагород - 16 - є команда Азербайджану, що займає в таблиці 2-е місце (7-2-7). Замикає трійку найсильніших команда Туреччини - 4-2-6 (12). Також більше 10 нагород у йдучої на 4-му місці команди Німеччини - 3-4-4 (11).

Всього, за підсумками трьох змагальних днів, медалі завоювали представники 29 національних команд.