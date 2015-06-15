Тренер "Дніпра" Маркевич підтвердив відхід Коноплянки з команди

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич підтвердив, що лідер команди Євген Коноплянка у літнє міжсезоння залишить клуб, повідомляє Football.ua.

"Він іде з "Дніпра". Це вже точно. І це – ще одна велика проблема для нас, тому що він лідер, та ще й українець, не легіонер. Тобто весь лівий фланг у нас випадає, і треба ж його закрити новачками", - заявив Маркевич.

Окрім того, тренер відзначив: "У нас була обойма – 10-12 провідних гравців, якими ми практично весь час, як-то кажуть, маніпулювали. Чемпіонат, Кубок, Ліга Європи – нереально було скрізь виступати на однаковому рівні. Ми вибрали Лігу Європи. Щодо позицій, то дуже не вистачало лівого захисника, тому що поїхав Ежидіо, і довелося перекваліфіковувати Матоса. Я не кажу, що той у чомусь псував нашу гру, але то все ж не його позиція, будемо так говорити. Матос як міг, так і грав. Далі: в опорну зону не вистачало двох футболістів. До того ж, додавалися проблеми: у Шахова були проблеми зі стопою, тому він не міг грати в повну силу, Безус поки не може прийти в себе й мати такий вигляд, який він мав у Полтаві, "зламався" Зозуля, Матеус вийшов лише в останньому матчі сезону… Загалом, багато було проблем".

На прохання оцінити трансферну роботу клубу у минулі міжсезоння, тренер категорично відповів: "Так трансферної роботи практично й не було, нащо себе дурити. Єдине – за весь цей час взяли одного хорошого гравця, Ежидіо. Але ви знаєте, що з ним сталося в підсумку. Ну і Безуса ще взяли, та про нього я вже сказав. А так – безкоштовних брали футболістів, от і все".

Говорячи про нинішні проблеми команди, Маркевич відзначив: "Нам не вистачає трьох висококласних футболістів. Якщо вони в мене будуть – боротимемося з "Динамо" та "Шахтарем" на рівні. В мене немає в цьому жодних сумнівів".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" в сезоні 2014/15 дійшов до фіналу Ліги Європи, півфіналу Кубку України та завоював бронзові нагороди чемпіонату української Прем`єр-ліги. Наступного сезону команда розпочне виступ у Ліхі Європи з основного раунду змагань, минаючи кваліфікацію.