Українські гімнасти високо оцінили організацію Європейських ігор в Баку

Срібні призери командного турніру зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Микита Єрмак поділилися враженнями щодо змагань в Баку.

Зокрема, Верняєв відзначив: «В Баку створені прекрасні умови для підготовки та виступів спортивних гімнастів. Відзначу, організація перших в історії Європейських ігор виконана на найвищому рівні. Своїм виступом задоволений, але, вважаю, міг показати кращий результат. В мене були деякі помилки на моїх улюблених брусах, але все ж таки поставлену задачу уся наша команда виконала».

У свою чергу, Радівілов акцентував: «Свій виступ можу назвати успішним, хоча, на мій погляд, він не був ідеальним. Хочеться демонструвати все кращі й кращі результати. Найголовніше, що ми з хлопцями виконали завдання та принесли медаль у скарбничку збірної України».

А Єрмак розповів про власну боротьбу з хвилюванням: «Перед початком змагань я дуже нервував, відчував хвилювання. Мені здавалося, що серце вискочить із грудей. Але коли я вийшов на помост, взявся за снаряд, тоді хвилювання одразу зникло. Я відчув впевненість! Дуже радий, що ми з хлопцями здобули цю нагороду».

Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула срібло командної першості, поступившись Росії, але випередивши Азербайджан.