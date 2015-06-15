Українські синхроністки завоювали бронзову медаль в командних змаганнях Європейських ігор
17:26, 15 червня 2015Спорт
75
У Баку завершилися командні змагання з синхронного плавання в рамках Європейських ігор, де збірна України здобула бронзові медалі.
Українки посіли 3-е місце в командних змаганнях у Баку / baku2015.com
Українки отримали від суддів в сумі 159.0860 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша команда, яка виступала на цьому турнірі у складі Валерія Апрелєва, Валерія Бережна, Вероніка Гришко, Ганна Єсипова, Мар'яна Серікова, Катерина Ткачова, Аліна Шинкаренко і Єлизавета Яхно зайняла 2-е місце в попередніх змаганнях, але сьогодні пропустила вперед збірну Іспанії (162.0406).
Переможницями командного турніру стали спортсменки збірної Росії - 169.0992 бали.
Раніше сьогодні завершилися змагання в дуетах з синхронного плавання, де бронзові нагороди вибороли Яна Нарєжна та Єлізавета Яхно.
Таким чином, на рахунку збірної України на Європейських іграх в Баку вже 6 нагород - по 3 срібла та бронзи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter