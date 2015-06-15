Українські ватерполісти програли в заключному матчі групового етапу Європейських ігор

Українці не набрали жодного очка на груповому етапі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Італійці забезпечили собі солідну перевагу вже після першої чверті, яку виграли з рахунком 4:0. А перший гол українці змогли забити лише в середині другого періоду. за рахунку 9:0 на користь суперника. Відзначився Богдан Дзядик.

Надалі суперник також мав повну перевагу і довів різницю в рахунку до підсумкових "+12".

У складі українців крім Дзядика відзначилися Микола Лещенко (2), Владислав Дулін (2) та Денис Гусаков.

Таким чином, збірна України не змогла подолати груповий етап і вийти в 1/8 фіналу змагань.