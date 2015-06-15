Українські ватерполісти програли в заключному матчі групового етапу Європейських ігор
16:11, 15 червня 2015Спорт
91
У Баку завершився матч останнього 3-го туру групового етапу змагань з водного поло в рамках Європейських ігор, в якому збірна України зустрічалася з командою Італії і програла з рахунком 6:18.
galsports.com
Українці не набрали жодного очка на груповому етапі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Італійці забезпечили собі солідну перевагу вже після першої чверті, яку виграли з рахунком 4:0. А перший гол українці змогли забити лише в середині другого періоду. за рахунку 9:0 на користь суперника. Відзначився Богдан Дзядик.
Надалі суперник також мав повну перевагу і довів різницю в рахунку до підсумкових "+12".
У складі українців крім Дзядика відзначилися Микола Лещенко (2), Владислав Дулін (2) та Денис Гусаков.
Таким чином, збірна України не змогла подолати груповий етап і вийти в 1/8 фіналу змагань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter