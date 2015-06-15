Синхроністки Нарєжна і Яхно: "Це лише початок наших майбутніх перемог"

Після вручення бронзових медалей президентом Європейських Олімпійських Комітетів Патріком Хіккі нашому синхронному дуету Яні Нарєжній і Єлизаветі Яхно, дівчата поділились своїми враженнями від змагань в Баку з прес-службою Національного олімпійського комітету України.

«Дуже багато позитивних ємоцій від самих змагань, сподобався зал, сама організація і звісно ж вболівальники. Ми вірили, що будемо в призах, так воно й сталося. Дякуємо нашим вболівальникам, яких було багато на трибунах, за їх підтримку, вона відчувалась і під час виступу. Приємно, що за нас переживали і вболівальники з інших країн. Неймовірно раді медалі, думаємо, що це лише початок наших майбутніх перемог як на Європейському так і світовому рівні», - відзначили українські спортсменки.

Як повідомляв УНІАН, Яна Нарежна і Єлизавета Яхно набрали 161.6500 бали. Переможцями в змаганнях дуетів стали синхроністки Росії - 169.0568 бали, на другому місці - команда Австрії - 162.8395.