Українські борчині змагатимуться за медалі Європейських ігор

13:43, 15 червня 2015
Спорт
82

В Баку завершилися попередні змагання в чотирьох вагових категоріях у жіночій вільній боротьбі.

baku2015.com

Одразу три українки вийшли у фінали змагань, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Аліна Стаднік-Махиня (вагова категорія до 69 кг) вдало пройшла попередні змагання, вигравши у 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфінальній сутичці. В «золотому» поєдинку українка зустрінеться з ізраїльтянкою Іланою Кратіш.

Ще дві українські борчині Тетяна Кіт (до 55 кг) та Оксана Гергель (60 кг), змагатимуться за бронзові нагороди Європейських ігор.

Фінальні поєдинки розпочнуться о 17.00 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter