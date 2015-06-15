Українські борчині змагатимуться за медалі Європейських ігор

Одразу три українки вийшли у фінали змагань, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Аліна Стаднік-Махиня (вагова категорія до 69 кг) вдало пройшла попередні змагання, вигравши у 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфінальній сутичці. В «золотому» поєдинку українка зустрінеться з ізраїльтянкою Іланою Кратіш.

Ще дві українські борчині Тетяна Кіт (до 55 кг) та Оксана Гергель (60 кг), змагатимуться за бронзові нагороди Європейських ігор.

Фінальні поєдинки розпочнуться о 17.00 за київським часом.