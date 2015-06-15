Українські веслярі залишилися без нагород у перший день турніру Європейських ігор

Українські веслярі не завоювали медалей у стартовий день турниру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лідерами у цьому виді програми є веслярі з Німеччини та Угорщини, на рахунку яких по 2 золоті медалі.

У чоловіків у байдарці-одиночці на 1000 м. першим став Макс Хофф (Німеччина) – 3 хвилини 28,205 секунди, друге місце зайняв Фернандо Пімента (Португалія) – 3.28,421, третє - Рене Хольтен Поульсен (Данія) – 3.28,863.

У чоловічих байдарках-двійках перемогу здобули Золтан Каммерер / Тамаш Шалаї (Угорщина) – 3.11,681. Другими фінішували Макс Рендшмідт / Маркус Гросс (Німеччина) – 3.12,034, третіми Віталій Бялко / Роман Петрушенко (Білорусія) – 3.13,584.

У каное-одиночці переміг Себастьян Брендель (Німеччина) – 3.50,147, який випередив Мартіна Фукса (Чехія) – 3.51,10 й Аттілу Вайда (Угорщина) – 3.51,920.

У каное-двійці кращий результат у дуету Андрій Богданович / Олександр Богданович (Білорусія) – 3.34,412. Слідом за ними фінішували Олексій Коровашков / Ілля Первухін (Росія) – 3.34,453 і Петер Кретчмер / Міхаель Мюллер (Німеччина) – 3.34,982. Українці Дмитро Янчук та Тарас Міщук фінішували 5-ми - 3.35.561

Нарешті, у жіночій байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів кращий результат у квартету з Угорщини – 1.32,417. На другому місці Німеччина – 1.33,312, на третьому - Польща – 1.33,979. Українки Марія Кічасова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Інна Грищун фінішували на 6-му місці - 1:35.325.

Всього у веслуванні на байдарках і каное будуть розіграні медалі в 15 дисциплінах.