Українські синхроністки завоювали бронзу Європейських ігор в дуеті
12:27, 15 червня 2015Спорт
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На рахунку команди вже 4 нагороди Ігор у Баку.
baku2015.com
У Баку завершилися змагання з синхронного плавання серед дуетів у рамках Європейських ігор, де 3-е місце зайняли українки Яна Нарежна і Єлизавета Яхно, повідомляє офіційний сайт змагань.
Програма українського дуету була оцінена суддями в 161.6500 бали.
Переможцями в цьому виді програми стали синхроністки Росії - 169.0568 бали, на другому місці - команда Австрії - 162.8395.
Таким чином, збірна України завоювала 4-ту нагороду Європейських ігор.
Сьогодні ввечері також відбудуться фінальні змагання серед команд в синхронному плаванні, де збірна України претендує на медаль.
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