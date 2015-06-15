Українські синхроністки завоювали бронзу Європейських ігор в дуеті

У Баку завершилися змагання з синхронного плавання серед дуетів у рамках Європейських ігор, де 3-е місце зайняли українки Яна Нарежна і Єлизавета Яхно, повідомляє офіційний сайт змагань.

Програма українського дуету була оцінена суддями в 161.6500 бали.

Переможцями в цьому виді програми стали синхроністки Росії - 169.0568 бали, на другому місці - команда Австрії - 162.8395.

Таким чином, збірна України завоювала 4-ту нагороду Європейських ігор.

Сьогодні ввечері також відбудуться фінальні змагання серед команд в синхронному плаванні, де збірна України претендує на медаль.