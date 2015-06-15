У Путіна назвали убогою гру збірної країни з футболу

Про це Іванов розповів журналістам, повідомляє ТАСС.

"Як можна оцінювати гру збірної Росії проти команди Австрії? Убозтво", - сказав Іванов.

У свою чергу, міністр спорту РФ Віталій Мутко обговорив з в.о. президента Російського футбольного союзу Микитою Симоняном майбутнє головного тренера національної команди Фабіо Капелло, додає ТАСС.

"Спочатку всім треба заспокоїтися, - сказав Мутко по телефону. - У нас є виконком Російського футбольного союзу, виконуючий обов'язки президента Микита Симонян і міністерство спорту. Так що є кому вирішувати питання. Всі необхідні рішення будуть прийняті. Але, ще раз повторюся, не треба гарячкувати".

Читайте такожДва помічника тренера збірної Росії не прибули на збір із-за відсутності контрактівУ неділю російська команда поступилася австрійцям з рахунком 0:1 у домашньому матчі відбіркового раунду чемпіонату Європи-2016.

Завдяки цій перемозі австрійська команда зміцнилася на першому місці групи G кваліфікації Євро-2016. У 6 матчах вона набрала 16 очок. Росіяни залишилися на третій сходинці (6 матчів, 8 очок).

Раніше УНІАН повідомляв, що збірна України обіграла команду Люксембургу в матчі кваліфікації Євро-2016 з рахунком 3:0.

Українці набрали 12 очок у турнірній таблиці Групи З наздогнавши за кількістю балів команду Іспанії. Втім, лідери групи - збірні Іспанії та Словаччини - мають по 1 грі в запасі, які проведуть у неділю пізно ввечері.