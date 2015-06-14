Призер Європейських ігор Беленюк: "Дещо засмутився, але пишаюся й срібною нагородою!"

Одразу після здобуття срібної медалі призер І Європейських ігор з греко-римської боротьби у ваговій категорії 85 кг Жан Беленюк поділився з прес-службою Національного олімпійського комітету України враженнями від свого виступу та перебування в Баку.

«Так, дещо засмутився, що мені не вдалося вибороти золоту медаль, але пишаюся й «сріблом»! До речі, дуже гарна медаль!», - сказав наш борець.

«Щодо моєї поразки у фінальній сутичці, то з неї намагатимуся взяти максимальну користь. Необхідно робити висновки, не повторювати помилок та багато працювати. Сповідаюся, що мені вдасться потрапити на Олімпійські ігри-2016 та здобути медаль. Щоб перемогти в Ріо, треба боротися без помилок», - відзначив Жан.

«В цілому, від Баку в мене море позитивних емоцій. Нажаль, через щільний графік мені не вдалося побачити усю красу цього прекрасного міста. Але, впевнений, що це не останній мій візит в азербайджанську столицю», - додав спортсмен.