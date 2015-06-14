Збірна України обіграла команду Люксембургу в матчі кваліфікації Євро-2016

У Львові завершився матч 6-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2016, в якому збірна України зустрічалася з командою Люксембургу і виграла з рахунком 3:0.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Явний аутсайдер цієї гри команда Люксембургу зуміла на рівних протриматися з українцями протягом першого тайму. Але, відразу ж після перерви пропустила гол. Взяття воріт вийшло дещо курйозним. На 49-й хвилині Микола Морозюк навісив справа, ніхто не дотягнувся до м'яча, який влучив у груди Артему Кравцю і відскочив у ворота, під штангу - 1:0

А через 8 хвилин перевагу українців подвоїв Денис Гармаш. Розмашиста атака нашої збірної закінчилася тим, що В'ячеслав Шевчук пробив зліва - в захисника, відскочивший назад м'яч миттєво головою переправив у центр воротарського, а там головою Гармаш продовжив політ м'яча в кут - 2:0.

А під завісу гри Євген Коноплянка точним ударом довів рахунок до великого - 3:0 на користь збірної України.

Українці набрали 12 очок у турнірній таблиці Групи З наздогнавши за кількістю балів команду Іспанії. Втім, лідери групи - збірні Іспанії та Словаччини - мають по 1 грі в запасі, які проведуть у неділю пізно ввечері.