Збірна України увійшла в десятку кращих командного заліку після двох днів Європейських ігор

Господарі Євроігор зі збірної Азербайджану лідирують за кількістю золотих нагород і за загальною кількістю медалей.

За підсумками другого дня Європейських ігор лідером у загальнокомандному заліку є збірна Азербайджану, повідомляє офіційний сайт змагань. На рахунку команди 6 золотих, 2 срібні і 5 бронзових медалей - 13 нагород. Слідом йдуть команди Росії (5-0-2) і Туреччини (4-2-6). У десятку найсильніших також входять команди Швейцарії, Франції, Іспанії, Хорватії, Великобританії, Італії та України. На рахунку замикаючих Топ-10 українців 3 нагороди - 0-2-1. Всього медалі турніру вибороли команди 26 країн.

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