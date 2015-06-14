Борець Пишков: "Дуже задоволений, що приніс збірній Україні чергову медаль Євроігор"

Новоспечений бронзовий призер перших в історії Європейських ігор з греко-римської боротьби Дмитро Пишков прокоментував прес-службі НОК України свій виступ на престижному турнірі.

«Авжеж зі сторони здавалося, що початок сутички за бронзову нагороду складався невдало для мене. Важко було боротися увесь день, в мене були дуже непрості суперники. В результаті цього, в мене накопичилася втома», - відзначив Дмитро.

«Але я маю, як кажуть у борців, «коронку» - в мене сильний партер. Мені вдалося провести кілька вдалих прийомів, завдяки яким здобув перемогу. Я дуже задоволений, що приніс чергову медаль українській збірній на цих історичних змаганнях», - сказав борець.

Він також додав, що не планує довгого відпочинку та вже за тиждень продовжить тренування та плідну підготовку до чемпіонату світу, який у вересні відбудеться в Лас-Вегасі.

Як повідомляв УНІАН, Пишков здобув бронзу Європейських ігор у греко-римській боротьбі.