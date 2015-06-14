Українські тенісистки зіграють у матчі за бронзу Європейських ігор

Жіноча збірна України з настільного тенісу програла у півфіналі командного турніру збірній Нідерландів - 2:3, і буде боротися за бронзові медалі Європейських ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч українських та нідерландських тенісисток вийшов наднапруженим.

У першій грі Маргарита Песоцька програла Джао Лі в п'яти партіях - 2:3, а потім Тетяна Біленко була розгромлена Джі Лі - 0:3. І тільки в парній грі Ганна Гапонова і Біленко розгромили дует з Нідерландів Джао Лі - Брітт Ерланд з рахунком 3:0. Більш того, в четвертому матчі Пісоцька обіграла Ерланд в п'яти партіях (3:2) і зрівняла загальний рахунок у матчі. Але, у вирішальному п'ятому поєдинку Гапонова без шасов поступилася Джі Лі- 0:3 (7:11, 1:11, 3:11).

У матчі за 3-е місце українки зіграють зі збірною Чехії, а в фіналі зійдуться Німеччина - Нідерланди.

Медалі командного турніру в настільному тенісі будуть розіграні 15 червня.