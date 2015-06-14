Жіноча збірна України програла матч Євробаскету команді Чорногорії

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки невдало провели першу половину гри, поступившись у кожній з двох чвертей - 21:25 14:24. Разом з тим, у третій 10-хвилинці команда зуміла істотно скоротити розрив у рахунку вигравши - 27:18. Але, в заключному періоді, черногорки не тільки зберегли свою перевагу, але й знову збільшили його - 17:9.

Лідер збірної України Аліна Ягупова в цьому матчі набрала 33 очки.

Таким чином, на рахунку українок 1 перемога при 3 поразках на першому груповому етапі. Але, команда продовжує претендувати на вихід у другий груповий етап у протистоянні з командами Чехії та Бельгії, які також є аутсайдерами квінтету А.