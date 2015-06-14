Борець Беленюк завоював срібло Європейських ігор

У Баку завершилася фінальна сутичка у ваговій категорії до 85 кг. в греко-римській боротьбі на Європейських іграх в Баку, де українець Жан Беленюк зустрічався з Давітом Чеакветадзе з Росії і поступився, завоювавши срібну медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому раунді росіянин був більш активним і, коли Беленюк опинився в партері, пропустив прийом від суперника оцінений суддями в 2 бали.

Після перерви суперник отримав бал за активність і довів свою перевагу до 3:0. За хвилину до кінця Беленюк провів прийом, оцінений арбітрами в 2 бали, але більшого зробити йому не вдалося - 3:2.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 3 медалі і всі завойовані в греко-римській боротьбі.