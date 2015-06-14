Жіноча збірна України з гандболу програла Польщі вирішальний матч відбіркового турніру ЧС

Матч завершився з рахунком 30:22, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українки, які програли перший матч плей-офф в Ужгороді з рахунком 18:24, з самого початку мали небагато шансів на загальний успіх за сумою двох матчів.

У відповідній грі вже після першого тайму польські гандболістки вигравали з рахунком 17:9. Після перерви господарі майданчика лише утримували видобуту перевагу й дозволили суперницям звести 30-хвилинку внічию - 13:13.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України стала Ірина Глібко, на рахунку якої 5 голів.

Чемпіонат світу-2015 з гандболу пройде в грудні.