Борець Пишков став бронзовим призером Європейських ігор

У Баку завершився поєдинок за 3-е місце в турнірі з греко-римської боротьби Європейських ігор у ваговій категорії до 75 кг., де українець Дмитро Пишков здолав німця Паскаля Єіселя з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Досвідчений українець і молодій німецький борець, якому ледь виповнилося 20 років, на рівних провели перший період. А у другій 3-хвилинці українець мав явну перевагу, зокрема, здійснивши прийом на 4 бали. У підсумку, він виграв період з розгромним рахунком 6:2, а матч із загальним рахунком 3:1.

Пізніше сьогодні свій фінал проведе Жан Беленюк, який вже гарантував собі срібло, але буде боротися за золото.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 2 нагороди - срібло і бронза.