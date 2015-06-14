Українські гімнасти лідирують після кваліфікації командних змагань Європейських ігор

На рахунку української команди 88,598 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

До складу нашої збірної входять Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Микита Єрмак.

Слідом за українцями йдуть збірні Росії (88,199) та Азербайджану (86,098). Крім них, до десятки найсильніших після першого дня командних змагань входять збірні Великобританії, Іспанії, Німеччини, Греції, Швейцарії, Нідерландів та Угорщини.

Також сьогодні проходять попередні змагання у жіночій командній першості.

Медалі в командних змаганнях зі спортивної гімнастики будуть розіграні в понеділок, 15 червня.