Українські гімнасти лідирують після кваліфікації командних змагань Європейських ігор
14:02, 14 червня 2015Спорт
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У Баку завершилася кваліфікація чоловічих командних змагань зі спортивної гімнастики в рамках Європейських ігор, за підсумками якого збірна України посідає перше місце.
Reuters
На рахунку української команди 88,598 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
До складу нашої збірної входять Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Микита Єрмак.
Слідом за українцями йдуть збірні Росії (88,199) та Азербайджану (86,098). Крім них, до десятки найсильніших після першого дня командних змагань входять збірні Великобританії, Іспанії, Німеччини, Греції, Швейцарії, Нідерландів та Угорщини.
Також сьогодні проходять попередні змагання у жіночій командній першості.
Медалі в командних змаганнях зі спортивної гімнастики будуть розіграні в понеділок, 15 червня.
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