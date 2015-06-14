Борець Беленюк вийшов у фінал Європейських ігор

У фінал вийшов Жан Беленюк, повідомляє офіційний сайт змагань.

Беленюк у півфіналі у ваговій категорії до 85 кг. здолав Макисма Манукяна з Вірменії - 4:1, а у фіналі зійдеться з Давідом Чакветадзе з Росії.

У свою чергу, Дмитро Пишков у півфіналі змагань у ваговій категорії до 75 кг. програв Віктору Немесу з Сербії - 1:3 і в поєдинку за бронзу зійдеться з Ельвіном Мурсалієвим з Азербайджану. А Денис Дем'янюк у півфіналі вагової категорії до 66 кг. програв росіянину Артему Суркову 0:3 і в малому фіналі за бронзу буде боротися з Гасаном Алієвим з Азербайджану.

Ще один представник України Микола Кучмій в 1/8 фіналу програв спортсмену з Азербайджану Сабахі Шаріаті.

Фінальні сутички розпочнуться о 17.00 за київським часом.