Українець Мартиненко потрапив в десятку найсильніших в тріатлоні на Європейських іграх

Наш спортсмен подолав дистанцію з трьох частин - вплав, на велосипеді і бігом - за 1 годину 50 хвилин 11 секунд, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможцем гонки став спортсмен з Великобританії Гордон Бенсон, чий результат склав 1 годину 48 хвилин 31 секунда. На 11 секунд від нього відстав португалець Жоао Сілва, а на 33 секунди - Ростислав Петров з Азербайджану, який завоював бронзу.

Українець Олексій Сюткін посів підсумкове 15-е місце, а Іван Іванов - 28-е.

Як повідомляв УНІАН, у другий день змагань в Баку розігрується 11 комплектів нагород. Крім медалі в тріатлоні, буде розіграно 6 комплектів в карате і 4 - у греко-римській боротьбі.