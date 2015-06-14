Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла у півфінал Європейських ігор

Жіноча збірна України з настільного тенісу у складі Маргарита Песоцька, Тетяна Біленко Анна Гапонова пройшли в півфінал перших Європейських ігор у Баку, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чвертьфіналі наша командам достроково обіграла досвідченішу збірну Швеції з рахунком 3:0.

У першому матчі Песоцька в трьох партіях обіграла Матильду Екхольм- 11:7, 11:9, 12:10. Потім Біленко буквально розгромила Лінду Бергстрем- 11:1, 11:5, 11:4. А в парній зустрічі Біленко і Гапонова виявилися сильнішими Бергстрем і Даніели Московіц- 11:4, 12:10, 11:8.

У півфіналі, який відбудеться вже сьогодні ввечері, українкам належить зіграти з переможцем матчу Нідерланди - Польща.

Медалі Європейських ігор у командному турнір з настільного тенісу будуть розіграні завтра, 15 червня.