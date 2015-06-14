Чоловіча збірна України з водного поло програла Франції на Європейських іграх

09:32, 14 червня 2015
Спорт
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Українці поступилися у другому матчі поспіль.

baku2015.com

У Баку завершився матч 2-го туру змагань з водного поло серед чоловічих команд Перших Європейських ігор, де збірна України програла команді Франції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:12.

Французи забили перший гол вже через 44 секунди після початку гри, а стартовий період закінчився з рахунком 0:2. У другій 8-хвилинці українці зуміли скоротити розрив до мінімуму, але у відповідь пропустили 4 голи поспіль - 1:6. Надалі суперник нарощував свою перевагу і тільки в 4-му періоді, який розпочався за рахунку 2:11, українці на рівних боролися з сопреником.

Голи у складі нашої команди забили Владислав Дулін, Богдан Дзядик та Станіслав Дубелір.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України на Європейських іграх програла команді Росії.

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