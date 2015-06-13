Жіноча збірна України виграла матч Євробаскету у Румунії

В Тімішоара (Румунія) завершився матч чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих команд, в якому збірна України зустрічалася з господарями турніру і обіграла збірну Румунії з рахунком 78:71, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в останні 10 хвилин гри.

Суперниці приблизно на рівних провели перші три чверті - 19:24, 13:12, 25:20. До заключного періоду українки підходили з символічною перевагою в 1 очко, але на початку тайму помітно ускладнили собі ситуацію. Рівно за 6 хвилин до кінця гри перевага румунок становила 9 очок (58:69), але потім пішов спурт українок і за 20 секунд до сирени рахунок був вже 76:69 на користь гостей. Українки виграли відрізок з загальним рахунком 18:0.

Найрезультативнішим гравцем у складі команди-переможниці за традицією була Аліна Ягупова, на рахунку якої 38 очок.

Таким чином, у нашої команди 1 перемога при 2 поразках і вона продовжує претендувати на вихід у другий етап змагань.