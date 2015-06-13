Збірна України з настільного тенісу виграла перший матч на Європейських іграх

На I Європейських іграх 2015 року у Баку розпочалися командні змагання з настільного тенісу, де першими у боротьбу вступили українські дівчата у складі Маргарити Песоцької, Тетяни Біленко і Ганни Гапонової.

У першому раунді українки зустрілися зі збірною Білорусі і перемогли з рахунком 3:1. Українки проходять далі - до чвертьфіналу.

Вже завтра наші дівчата позмагаються з представницями Швеції за вихід до наступного раунду Ігор.

За словами тренера команди Миколи Ульянчича дівчата налаштовані на боротьбу. «Зі шведами ми вже грали, команду добре знаємо і її можливості також. Тому завтра все буде видно, бажання показати достойний результат є. Навіть не дивлячись на те, що наші хлопці сьогодні поступились шведам, психологічно це ніяк не вплине на наших дівчат. Звісно, що легких ігор тут не може бути всі достойні суперники. Ми налаштовуємось лише на достойний результат».