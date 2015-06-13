Дімітрій Тімченко: "Дуже радий відкрити рахунок українських медалей на І Європейських іграх"

Новоспечений срібний призер з греко-римської боротьби І Європейських ігор в Баку Дімітрій Тімченко прокоментував прес-службі НОК здобуття історичної медалі для української збірної.

«Я дуже задоволений, що мені вдалося здобути срібну медаль. Авжеж я мріяв про «золото», але срібна нагорода – це прекрасний результат, тим більше, сподіваюся, задав гарного запалу для усієї нашої збірної на І Європейських іграх!, - зазначив Дімітрій. - Дуже радий, що відкрив рахунок українських медалей на цьому престижному турнірі».

«Ці Ігри корисні ще тим, що тут я зміг випробувати свої вміння на майбутнє. Далі буду готуватися до чемпіонату світу, який стане найголовнішим відбірковим стартом на Олімпійські ігри-2016. Буду крокувати до своєї мрії – здобуття Олімпійської медалі», - додав наш призер.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого дня змагань Європейських ігор на рахунку збірної України одна нагорода - срібло Тимченко у боротьбі.