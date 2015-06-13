Збірна України з синхронного плавання кваліфікувалась до фіналу Європейських ігор
20:44, 13 червня 2015Спорт
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У Бакинському аквацентрі завершились сьогоднішні змагання у синхронному плаванні.
noc-ukr.org
Збірна України з синхронного плавання успішно здолала кваліфікаційний раунд і у довільній програмі Європейських ігор, посів високе 3-є місце й набравши у сумі 86.4667 балів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Очолили турнірну таблицю представниці Росії (89.0000), другими стали іспанки (86.9667).
16 червня відбудеться фінал, де й розіграють медалі I Європейських ігор.
Раніше сьогодні Єлизавета Яхно із сумою 86.1667 балів посіла 3 місце і впевнено пройшла до фінального раунду змагань. Українка поступилась лише представницям Росії та Іспанії.
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