Збірна України з синхронного плавання кваліфікувалась до фіналу Європейських ігор

Збірна України з синхронного плавання успішно здолала кваліфікаційний раунд і у довільній програмі Європейських ігор, посів високе 3-є місце й набравши у сумі 86.4667 балів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Очолили турнірну таблицю представниці Росії (89.0000), другими стали іспанки (86.9667).

16 червня відбудеться фінал, де й розіграють медалі I Європейських ігор.

Раніше сьогодні Єлизавета Яхно із сумою 86.1667 балів посіла 3 місце і впевнено пройшла до фінального раунду змагань. Українка поступилась лише представницям Росії та Іспанії.