Збірна Швейцарії очолює командний залік після першого дня Європейських ігор

За підсумками першого дня Європейських ігор у Баку медальний залік очолює збірна Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку швейцарців 6 нагород - 3 золотих, 2 срібних і 1 бронзова. У йдучої слідом команди Азербайджану загалом на 1 медаль більше, але менше срібних нагород - 3-1-3. А у замикаочої трійку найсильніших збірної Росії цей показник становить 3-0-0.

Збірна України на рахунку якої одна срібна медаль (0-1-0) ділить 9-12-е місця з командами Австрії, Угорщини та Нідерландів.

Всього нагороди Європейських ігор у перший день завоювали представники 17 країн.

Як повідомляв УНІАН, у перший день Європейських ігор у Баку було розіграно 13 комплектів нагород.