Борець Тимченко завоював срібло Європейських ігор



У Баку завершився змагальний день Європейських ігор у греко-римській боротьбі, де першу медаль Ігор для збірної України завоював Дімітрій Тимченко, повідомляє У Баку завершився змагальний день Європейських ігор у греко-римській боротьбі, де першу медаль Ігор для збірної України завоював Дімітрій Тимченко, повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії до 98 кг борець з Харкова зустрічався з Ісламом Магомедовим з Росії і програв за очками.

Тимченко програв першу 3-х хвилинку з рахунком 0:1, а у другому періоді програв ще 1 очко і попався на прийомі суперника, оціненому суддями в 2 бали.

Тим не менш, Тимченко став автором першої нагороди збірної України в Баку.

Раніше у ваговій категорії до 69 кг. перемогу здобув Степан Марянян з Росії, поборовший у фіналі Заслана Даурова з Білорусі (3:0), у ваговій категорії до 71 кг у ваговій категорії до 71 кг Расул Чунаєв з Азербайджану у фіналі був сильнішим угорця Баллінта Копаши (3:1), а у ваговій категорії до 80 кг. Євген Салєєв з Росії поборов Рафіка Гусейнова з Азербайджану - 2:0. У цій же категорії за крок від медалі зупинився українець Олександр Шишман, який програв сутичку за 3-е місце.

Таким чином, за підсумками першого дня змагань у всіх видах спорту на рахунку збірної України одна нагорода - у греко-римській боротьбі.