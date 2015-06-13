Азербайджанські каратисти завоювали два золота Європейських ігор

У Баку завершився перший змагальний день у турнірі з карате Європейських ігор, де було розіграно 6 комплектів нагород - по три у чоловіків і жінок, повідомляє офіційний сайт змагань.

У жінок, у ваговій категорії 55 кг. чемпіонкою стала француженка Емілі Ту, яка виявилася сильнішою Олени Ковачевич з Хорватії - 2:1. Бронза на рахунку Ілахі Гасімової з Азербайджану.

У ваговій категорії до 61 кг у фіналі француженка Люсі Ігнасе виграла "за хантеєм" у Мерві Кобан з Туреччини - 1:1. Бронзу завоювала Ана Ленард з Хорватії.

У чоловіків у ваговій категорії до 60 кг. став чемпіоном Фірдовсі Фарзалієв з Азербайджану, який у фіналі виграв у італійця Луки Марескі - 4:0. Бронзу завоював Еміль Павлов з Македонії.

У ваговій категорії до 67 кг у фіналі Бурак Югур з Туреччини "за хантєм" (рішенням суддів) обіграв Стефана да Косту з Франції - 3:3. Бронзу завоював Ніязі Алієв з Азербайджану.

У ваговій категорії до 75 кг чемпіоном став Рафаель Агаєв з Азербайджану, який у фіналі здолав Луїджі Бусу з Італії з рахунком 1:0. Бронзу завоював Ерман Елтемур з Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, першими визначилися призери та чемпіонка у жінок у ваговій категорії до 50 кг, де у четвірку найсильніших потрапила українка Катерина Крива.