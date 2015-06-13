Українка Крива увійшла в четвірку найсильніших каратисток Європейських ігор

У Баку завершився поєдинок за бронзову медаль у турнірі з карате серед жінок (вагова категорія до 50 кг), де українка Катерина Крива зустрічалася з француженкою Олександрою Реччіа і програла рішенням суддів, повідомляє офіційний сайт змагань.

2-хвилинний поєдинок пройшов у рівній боротьбі, де жодній з суперниць не вдалося провести результативної атаки - 0:0. А ось "по хантею" (рішенням суддів) перевага виявилася у Реччіа, яка і стала бронзовим призером Ігор.

Чемпіонкою Європейських ігор у цій ваговій категорії стала Серап Озелік з Туреччини, яка у фіналі з рахунком 1:0 перемогла Беттіну Планк з Австрії