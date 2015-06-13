Чоловіча збірна України з водного поло програла Росії у стартовому матчі Європейських ігор

14:17, 13 червня 2015
Спорт
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У Баку (Азербайджан) завершився матч 1-го туру змагань з водного поло серед чоловічих команд, де збірна України програла команді Росії.

baku2015.com

Гра завершилася з рахунком 20:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Росіяни мали явну перевагу вже у першому періоді, який завершився з рахунком 5:0 на їх користь. І тільки при рахунку 6:0, на 3-й хвилині другої чверті матчу Микола Лещенко зумів забити перший гол українців.

Надалі суперник продовжував нарощувати свою перевагу, разом з тим, не дуже уважно граючи в обороні і дозволяючи українцям регулярно забивати голи. Кращим бомбардиром нашої команди в цьому матчі став Лещенко на рахунку якого 3 голи.

Крім матчу з росіянами, збірна України на груповому етапі в Баку також зіграє з командами Італії та Франції.

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