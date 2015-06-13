Чоловіча збірна України з водного поло програла Росії у стартовому матчі Європейських ігор

Гра завершилася з рахунком 20:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Росіяни мали явну перевагу вже у першому періоді, який завершився з рахунком 5:0 на їх користь. І тільки при рахунку 6:0, на 3-й хвилині другої чверті матчу Микола Лещенко зумів забити перший гол українців.

Надалі суперник продовжував нарощувати свою перевагу, разом з тим, не дуже уважно граючи в обороні і дозволяючи українцям регулярно забивати голи. Кращим бомбардиром нашої команди в цьому матчі став Лещенко на рахунку якого 3 голи.

Крім матчу з росіянами, збірна України на груповому етапі в Баку також зіграє з командами Італії та Франції.