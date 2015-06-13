Швейцарка Спіріг виграла змагання з тріатлону Європейських ігор

У Баку Азербайджан завершилися змагання з триатлону серед жінок, де звання чемпіонки Європейських ігор завоювала Нікола Спіріг зі Швейцарії повідомляє офіційний сайт змагань.

Дистанцію у плаванні, велосипеді-шосе і бігу вона подолала за 2 години, 00 хвилин 28 секунд.

До трійки призерів також увійшли Рейчел Кламер з Нідерландів (2:01.44) і Ліза Норден зі Швеції (2:01,46).

Українка Юлія Єлістратова фінішувала четвертою з результатом 2:03.11.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної Швейцарії дві золоті медалі з двох можливих.