Швейцарка Спіріг виграла змагання з тріатлону Європейських ігор
12:39, 13 червня 2015Спорт
67
Українка Юлія Єлістратова посіла 4-е місце.
На рахунку збірної Швейцарії дві золоті медалі з двох можливих / Reuters
У Баку Азербайджан завершилися змагання з триатлону серед жінок, де звання чемпіонки Європейських ігор завоювала Нікола Спіріг зі Швейцарії повідомляє офіційний сайт змагань.
Дистанцію у плаванні, велосипеді-шосе і бігу вона подолала за 2 години, 00 хвилин 28 секунд.
До трійки призерів також увійшли Рейчел Кламер з Нідерландів (2:01.44) і Ліза Норден зі Швеції (2:01,46).
Українка Юлія Єлістратова фінішувала четвертою з результатом 2:03.11.
Таким чином, на даний момент на рахунку збірної Швейцарії дві золоті медалі з двох можливих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter